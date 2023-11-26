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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: نسبة وفيات الحوادث انخفضت بسبب تطوير الطرق

وفيات الحوادث
وفيات الحوادث
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وجه أشرف الدوكار نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البري، الشكر للقيادة السياسية بأنها استطاعت عمل  بنية أساسية ما أدى إلى انخفاض نسب ومعدلات الحوادث بشكل كبير.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «مصر تنتخب»، المذاع عبر قناة «المحور» على هامش مشاركته في مؤتمر نظمه اتحاد عمال مصر لدعم الرئيس السيسي: «نسبة وفيات الحوادث انخفضت بشكل كبير، لأن الطرق ممهدة والرقابة عليها كبيرة ما يجعل السائق يلتزم، كما تم تغيير المواقف العشوائية لتكون أماكن تليق بالمواطنين والسائقين، كما تطور العمل في الموانئ».

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البري: «النقل البري شريان حياة، وهذا الأمر ليس من فراغ وما تحقق في السنوات الماضية كبير ورائع للغاية استفاد منه المواطن والدولة والمستثمر، فقد استهدف التطوير أن تتحول مصر إلى مركز تجاري لوجستي يتم من خلاله تداول البضائع والتجارة، ونحن اقتربنا من تحقيق هذا الحلم». 
 

أشرف الدوكار نائب رئيس اتحاد عمال مصر معدلات الحوادث اتحاد عمال مصر الرئيس السيسي