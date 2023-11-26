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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الشباب يهنئ فريق هوكي الشرقية باللقب الأفريقي

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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توج فريق الشرقية للهوكي رجال  للمرة السابعة والعشرين بالبطولة الافريقية في تاريخه من أصل 33 بطولة، متصدرًا عرش اللعبة بالقارة السمراء.

وتقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي فريق الهوكي بالشرقية، بعد التتويج بالبطولة الأفريقية للأندية بعد الفوز على ستيرن جاجور بطل كينيا بنتيجة 4/2 فى النهائي، وذلك بدولة مالاوى.


وثمن الدكتور أشرف صبحي التألق اللافت الذي فريق هوكي الشرقية، وفوزه بالبطولة الأفريقية للمرة السابعة والعشرين في تاريخه من أصل 33 بطولة، وبذلك يتصدر عرش اللعبة بالقارة السمراء.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دعم كافة الاتحادات الرياضية، وتضع خطة كاملة من أجل أولمبياد باريس 2024، من أجل أن يتمكن أبطال مصر من المواصلة في تحقيق إنجازاتهم، لافتًا أن الدولة المصرية تقف خلف لاعبيها دائمًا وتساندهم وتقدم الدعم اللازم لهم، من أجل إعدادهم اعدادًا جيدًا لحصد البطولات والميداليات.


من جانبه، توجه بالتهنئة مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي، والسادة أعضاء المجلس والجهاز الفني والإداري للفريق واللاعبين، بالشكر والتقدير والامتنان لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي اهتمامه ومتابعة أحوال الفريق.


 

وزير الشباب هوكي الشرقية البطولة الإفريقية اشرف صبحي احمد محمدي