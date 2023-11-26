بالفيديو.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن البلاد تعرضت لموجة من الرياح الشديدة، أمس واليوم، وكانت سرعاتها شديدة، لافتة إلى أن هذه الرياح والكتل الهوائية كان لها تأثير على حركة الملاحة البحرية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن البلاد تشهد غدا انخفاضا في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن سرعة الرياح بدأت في الانخفاض تدريجيا.

وأشارت إلى أن الأسبوع الحالي، يشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، موضحة أن الأمطار تضرب المناطق الساحلية وستكون من خفيفة إلى متوسطة.

ونصحت المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة ليلا، مبينة أن درجات الحرارة الصغرى ستصل إلى 15 درجة مئوية.

وشددت على اعتدال سرعات الرياح بدءا من يوم الثلاثاء المقبل، لافتة إلى أنه لن يكون هناك نشاط للرياح حتى مطلع الأسبوع المقبلة، مع انتظام حركة الملاحة، بعد الاضطراب التي شهدته الأيام الماضية.

