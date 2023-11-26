أحمد ناصر يحتفظ برئاسة اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية الاوكسا

احتفظ أحمد ناصر برئاسة اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية الأوكسا للدورة الانتخابية المقبلة، في الانتخابات التي أقيمت في القاهرة.

وعقدت الجمعية العمومية لاتحادية الكونفدراليات الأفريقية، اجتماعاتها في القاهرة برئاسة أحمد ناصر رئيس الاتحاد الافريقي للترايثلون وشهدت تجديد الثقة في رئيس الأوسكا للدورة الثالثة.

وفاز ناصر بالتزكية وحصل على تأييد الجمعية العمومية لاتحاد الاتحادات التي تضم 79 اتحاد رياضي ونوعي.

كما احتفظ كل من الجزائري طاهر مصباحي رئيس الاتحاد الافريقي للكاراتيه بمنصب النائب الاول، والجنوب افريقية بنيني كابينجا نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات بمنصب النائب الثاني للرئيس، والليبي خالد مهلهل رئيس الاتحاد الإفريقي لرفع الأثقال نائبا ثالثًا

وجاء الأعضاء كما يلي: المغربي فؤاد مسكوت رئيس الاتحاد الافريقي للمصارعة وايستوني هاتنج من اتحاد الجودو، والتونسي طارق شريف رئيس الاتحاد الافريقي للتنس وايدي اساكا ممثل الاتحاد الافريقي للتايكوندو ولوكي مليلو ممثل اتحاد الاسكواش والسيدتين موينج ليشوتا ممثلة اتحاد البادمنتون وارباحنا سيشير من اتحاد الشطرنج.

وشهدت الجمعية العمومية لاتحادية الكونفدراليات الرياضية الافريقية الاوكسا حضور 58 اتحاد موافقتها على انضمام ثماني اتحادات إفريقية جديدة لعضوية الاتحادية وهي المواي تاي والشراع والبيكا بول والمصارعة الذراعين والكريكت والالعاب القتالية والبادل تنس والدارتس، ليصبح عدد اعضاء الجمعية العمومية للاوكسا ٧٩ اتحادا اوليمبيا وغير اوليمبيي ونوعي.