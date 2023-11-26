نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان طارق عبد العزيز

نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ الفنان طارق عبدالعزيز الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وقالت النقابة خلال بيان لها: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون".

يشارك الراحل طارق عبد العزيز، ضمن فريق عمل مسلسل “بقينا اتنين”، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة وهو بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.