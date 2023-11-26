انطلاق فعاليات المؤتمر العمالي الحاشد لدعم السيسى في الانتخابات الرئاسية.. صور

انطلقت فعاليات المؤتمر العمالى الحاشد للإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران اليوم الأحد ، وذلك لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك تحت عنوان "العمال والرئيس" بحضور أعضاء هيئة مكتب الاتحاد، وعدد من القيادات العمالية من النقابات العامة واللجان النقابية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واكد عمال مصر ، أن دعم السيسى فى الانتخابات، يأتى رغبة فى استكمال مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية، وأن الهدف الأساسي من التأييد استكمال مسيرة الإنجازات والبناء والتطوير التى بدأها الرئيس فى جميع المجالات، وحققها خلال العشر سنوات الماضية، وأهمها الأمن والأمان الذي تعيشه البلاد الآن، والمشروعات الجديدة، وشبكة الطرق والمرافق، وتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظات الجمهورية، وإعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر أول دولة فى العالم تقضى على فيروس سي.

ويُعد هذا المؤتمر هو الثانى لاتحاد العمال، حيث عقد الاتحاد مؤتمره الأول منتصف أكتوبر الماضى، لإعلان تأييد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وكافة النقابات العمالية العامة والتي يبلغ عددها ٢٧ نقابة، ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية، والتي تضم فى عضويتها أكثر من 4 ملايين عضو عامل فى قطاعات مختلفة، للرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية.



هذا وأصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية أخرى، قائلا: إنه في إطار الدور الهام والحيوى الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة، يتقدم الاتحاد العام ويعلن لجميع فئات الشعب المصرى الكريم تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية للترشح لفترة رئاسية أخرى.

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