دبلوماسي سابق: استمرار الاحتلال في الاعتداء على الضفة الغربية

قال السفير أحمد رخا، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دولة الاحتلال حاولت منع إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة أمس، من أجل إخلائه قسريا بالقوة، وأن يندفع الأهالي إلى الجنوب.

وأضاف “رخا” في مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الاحد، والمُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن ما حدث منذ إقرار الهدنة هو العكس، فقد بدأ الفلسطينيون يتجهون ناحية الشمال، وقتل الاحتلال 2 من الفلسطينيين وجرحوا 2 آخرين، ولكن مصر وقطر والولايات المتحدة ضغطت على دولة الاحتلال، فقبلت تنفيذ الهدنة كما هي.

وتابع: أن دولة الاحتلال مستمرة في الاعتداء على الضفة الغربية، وهذا شيء لا بد من التنبه له، حيث تشهد مجزرة وتدميرا شاملا، موضحًا: أن دولة الاحتلال سيطرت بشكل تام على الضفة الغربية، ومن ثم، فإنها لا يجب عليها ممارسة القتل والتدمير، وهذا شيء يدل على أن الاحتلال لم يخرج من الصدمة الذي تعرض لها في السابع من أكتوبر الماضي.