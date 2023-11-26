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الأحد 26 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرات أوكرانية بدون طيار حلقت نحو موسكو

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار
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أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط طائرات أوكرانية بدون طيار كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.
وقال سوبيانين، في بيان على "تيليجرام"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /الأحد/، إن "قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرات بدون طيار في منطقتي نارو فومينسك وأودينتسوفو الحضريتين أثناء تحليقها نحو موسكو".
وأضاف "كما تمكن الدفاع الجوي من اعتراض وتدمير العديد من الطائرات بدون طيار في مناطق "بريانسك وتولا وكالوجا"، ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة".

وأشار سوبيانين إلى أن "عمال خدمات الطوارئ يعملون في المواقع التي سقط فيها حطام الطائرات بدون طيار، ويستمر العمل على كشف مزيد من الطائرات بدون طيار".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت سابقا أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة بدون طيار فوق أراضي مناطق موسكو وتولا وكالوجا وبريانسك.
 

روسيا كييف طائرة بدون طيار