«الجلادان» الأفضل في مهرجان القراءة المسرحية للمتخصصين.. صور

اختتمت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان القراءة المسرحية للمتخصصين برئاسة د. نبيلة حسن، مساء أمس السبت، على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، والذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ود. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وبالتعاون مع المركز الثقافي الإسباني بالقاهرة، والملحق الثقافي د. مجدلينا كروز، التي تولي اهتمامًا خاصًا بنشر الثقافة المسرحية الإسبانية.

وأعلنت لجنة التحكيم المكونة من الدكتورة منى صادق، والدكتورة عبير منصور، والدكتور كمال عطية، الجوائز، فقد فازت مسرحية "الجلادان" بجائزة أفضل عرض، وأفضل مخرج لفادي أحمد، المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، وفاز شادي عليوة بجائزة أفضل مخرج ثان لنفس المعهد بعنوان "الظلام".

وجاءت جوائز التمثيل كالتالي، فاز مصطفى رأفت بجائزة أفضل ممثل أول عن دوره في عرض "الجلادان"، وذهبت جائزة أفضل ممثل ثاني مناصفة بين زياد هاني كمال عن عرض "الجلادان"، وعبد الرحمن المغربي عن عرض "الظلام".

ونالت نورا حسام الدين جائزة أفضل ممثلة عن دورها في عرض "بيت برنارد البا" لفنون مسرحية الإسكندرية، واقتسمت مروج جمال، وتقى طارق جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن دورهما في عرض "الظلام".

ونالت مسرحية "كارمن" لآداب بني سويف جائزة أفضل ثالث عرض.

ونال كريم عبودة جائزة أفضل مخرج مركز ثالث عن عرض "ليلة القتلة" لآداب الإسكندرية.

وقد منحت لجنة التحكيم جائزة تشجيعية للمخرج يوسف أشرف عن عرض "جورتيكا" التابع لآداب حلوان قسم علوم المسرح.

كما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لكل من عرضي "يرما" لآداب المنيا، و"ليلة ساهرة من ليالي الربيع" لآداب جامعة عين شمس.