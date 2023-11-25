إصابة شخصين في تصادم سيارة جامبو مقاس بأتوبيس بدائري التجمع الخامس

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة نقل جامبو باتوبيس نقل ركاب أعلى دائري بمنطقة التجمع الخامس اتجاه السلام وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

كانت بداية الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة أخطاء من الخدمات المعينة اعلى الطريق الدائري بالتجمع الخامس بوقوع حادث تصادم سيارة نقل حامبو بأتوبيس نقل ركاب من الخلف اثناء مرور اعلي الطريق الدائري بالتجمع الخامس اتجاه السلام ،



علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية الي محل الواقعة مدعومة بسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج وتسيير حركة السير

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق