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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"الغد": مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" تؤكد دور مصر في دعم عملية السلام

إسماعيل محمد إسماعيل
إسماعيل محمد إسماعيل
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ثمن إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، إطلاق منتدى شباب العالم، مبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية»، التي تأتي انطلاقاً من الدور المحوري الذي يلعبه المنتدى في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع، مشيرا إلى أن المبادرة تؤكد دور الدولة المصرية في دعم وترسيخ عملية السلام.

وقال سكرتير عام حزب الغد، في بيان اليوم، إن إطلاق المبادرة ليس بغريب على منصة تستضيف الشباب من أرجاء العالم كافة في المنتدى، مشيدا بالتوقيت الذي تنطلق به من أجل تعزيز الأمان والسلام في مناطق النزاع، والتي تأتي تأكيدا على إعلاء صوت السلام والتنمية، في ظل ما يشهده العالم من أزمات إنسانية غير مسبوقة، وصمت العالم على الجرائم الغاشمة التي يرتكبه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف "إسماعيل" أن إطلاق مبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية»، يتكامل مع الدور المحوري الذي تبذله مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدفع وإحياء عملية السلام في ظل الصراع الدائر بالمنطقة، وانطلاقًا من الدور المحوري الذي يلعبه منتدى شباب العالم في نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع، وحماية المدنيين في مناطق النزاع، لافتا إلى أن ذلك يرسخ الموقف المصري في عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوقها، ورفض المساس بأمن مصر القومي، الذي أكدت القيادة السياسية أنه خط أحمر تحت أي ظرف.

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