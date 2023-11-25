الأربعاء.. "الاحتفاء بالبدايات" بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر الأربعاء أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم "برسوم يبحث عن وظيفة" للمخرج "محمد بيومي" وذلك بمناسبة مرور مائة عام علي عرض الفيلم كأول فيلم روائي قصير ، وأيضا سوف يتم عرض بعض مقاطع الفيديو التي ترصد أحداثاً هامة وتاريخية أوائل القرن العشرين.

ويعقب العرض لقاء مفتوح مع الجمهور يتحدث خلاله كلاً من الأستاذ الدكتور وليد سيف ومدير التصوير محمود عبد السميع والناقد السينمائي محمود عبد الشكور عن بدايات السينما المصرية ويدير الحوار الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة.

وقد أشار د.حسين بكر إلى أن تكريم رواد السينما من السينمائيين الكبار والاحتفاء بالبدايات أحد أولويات المركز خلال الفترة القادمة، وذلك تقديراً لمشوارهم الفني وما قدموه من عطاء.