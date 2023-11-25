بأجواء باردة وغطاء سحابي.. طقس الإسكندرية على موعد مع نوة «قاسم»

مع انخفاض درجات الحرارة الذي شهدته محافظة الإسكندرية في الأيام الأخيرة، وتجمع كثيف للسحب المنخفضة التي تحجب أشعة الشمس الدافئة، وسيطرة الأجواء الباردة على معظم أنحاء المحافظة، تم الإعلان عن انتهاء آخر نوات شهر نوفمبر هذا العام وهي نوة باقي المكنسة، والاستعداد لاستقبال أولى نوات شهر ديسمبر نوة قاسم.

فمع التغيرات المناخية التي يمر بها العالم، أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية على الموقع الرسمي لها جدول النوات لعام 2023 /2024، حيث استقبلت الإسكندرية نوة باقي المكنسة، في يوم 22 من الشهر الجاري، وهي رياح جنوبية غربية، تأتي أحيانا بأمطار خفيفة، أو غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس، وتستمر لمدة 4 أيام.

وفي الأسبوع الأول من شهر ديسمبر تأتي نوة قاسم وهي بداية لسلسلة من نوات رأس السنة، وتحديدًا في يوم 5 ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام، وهي رياح جنوبية غربية، يصاحبها عواصف شديدة، وأمطار غزيرة.

وتشتهر نوة قاسم بعلامات مميزة يعرفها الصيادون مثل تساقط النجوم من السماء أو هياج طائر النورس على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، أو قدوم رياح غربية، وغروب الشمس وسط اشعة حمراء قوية.

وتتسبب هذه الظواهر في ارتفاع أمواج البحر واضطرابها، ليتم الإعلان عن توقف حركة الصيد والملاحة البحرية في جميع شواطئ البحر، ونوه قاسم واحدة من ثلاث نوات تتعرض لهم الإسكندرية خلال شهر ديسمبر وأما باقي النوات هم الفيضة الصغرى، ونوة عيد الميلاد.