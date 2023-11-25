معتمد جمال: مباراة أبوسليم الليبي مهمة ونعاني من الغيابات

قال معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مهمة للغاية في بداية مشوار دور المجموعات.

وأضاف في المؤتمر الصحفي اليوم السبت"، نتطلع لأن تكون بدايات الزمالك قوية في البطولة، خاصة أن بدايات الفريق من قبل في الكونفدرالية لم تكن على المستوى المطلوب".

وأشار معتمد جمال: "نعاني من الغيابات ولكن لدينا مجموعة لاعبين أصحاب خبرات ونقوم بتوظيف بعض اللاعبين في مراكز أخرى لتعويض النقص العددي".

ويستضيف فريق الزمالك، فريق أبو سليم الليبي في السادسة مساء غد الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.