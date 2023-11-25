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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير التعليم العالي: مستشفى جامعة بورسعيد الأول ضمن منظومة التأمين الشامل

مستشفى جامعة بورسعيد
مستشفى جامعة بورسعيد
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قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، إن مستشفى جامعة بورسعيد سيكون أول المستشفيات التي تنضم إلى منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال افتتاحه عددا من المنشآت الجامعية الجديدة في جامعة بورسعيد يرافقه الدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس الجامعة، أن المستشفى اتخذت كافة الخطوات اللازمة من الجودة وغيرها ليجرى اعتمادها ضمن المستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وافتتح دكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم السبت، العيادات الخارجية بمستشفى جامعة بورسعيد الجديد.

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