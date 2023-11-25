أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 323 ألفا و760 جنديا منذ بدء العملية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 323 ألفا و760 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و502 دبابة و10 آلاف و263 من المركبات المدرعة و7 آلاف و851 من النظم المدفعية و905 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و596 من أنظمة الدفاع الجوي و323 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و259 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1112 من المعدات الخاصة و5 آلاف و808 طائرات مسيرة وإسقاط 1565 من صواريخ كروز وغواصة ".

كما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، تسجيل 74 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان، في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية..مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت 29 غارة جوية ونفذت 36 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق وسبع ضربات صاروخية، على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وقالت إن القوات الأوكرانية شنت تسع غارات جوية على مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.