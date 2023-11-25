ads
السبت 25 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

طعن الشرطي الأمريكي المدان بقتل جورج فلويد داخل محبسه

جورج فلويد
جورج فلويد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، تعرض الشرطي المدان بقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، للطعن داخل محبسه، إلا أن سلطات السجون الفيدرالية الأمريكية أعلنت وقوع اعتداء من دون تحديد اسم الضحية، مضيفة أن موظفي السجن اتخذوا إجراءات لإنقاذ حياة سجين وتم استدعاء الخدمات الطبية الطارئة.

 

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن الشرطي الأمريكي ديريك شوفين المدان بقتل فلويد تعرض للطعن والإصابة على يد نزيل آخر في سجن اتحادي في أريزونا جنوب غربي الولايات المتحدة.

 

وقد أفادت مصادر لقناة "إيه بي سي" الأمريكية بتعرض ضابط الشرطة الأمريكي السابق ديريك شوفين المدان في قضية مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد في مدينة مينيابولس الأمريكية للطعن داخل أحد السجون الفيدرالية، مضيفة أن شوفين الآن في حالة مستقرة ومن المتوقع أن ينجو من الحادث.

 

يذكر أن المحكمة العليا الأمريكية، رفضت في 20 نوفمبر، استئناف ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين، المحكوم عليه بالسجن لمدة 21 سنة، في قضية مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد في مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا.

 

وكان مقتل فلويد قد تسبب في حركة كبيرة مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، عرفت باسم "حياة السود مهمة".

 

وقضى الأمريكي جورج فلويد "46 سنة" اختناقا في 25 مايو 2020 في مينيابولس تحت ركبة الشرطي الأبيض الذي ركع حوالي عشر دقائق على عنقه.

 

طعن الشرطي الأمريكي جورج فلويد