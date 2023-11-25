دوري أبطال إفريقيا.. كهربا وتاو يقودان هجوم الأهلي المتوقع أمام ميدياما

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على التشكيل الذي يخوض به مواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا بمواجهة نظيره ميدياما الغاني في بداية دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأهلي وي السلام في التاسعة مساء اليوم السبت بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مواجهة نظيره ميدياما وسط عدد كبير من الغيابات في صفوف الفريق على رأسها الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق والتونسي علي معلول وخالد عبد الفتاح ورضا سليم ومحمود متولي ومحمد الضاوي كريستو.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام ميدياما

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، كريم الدبيس

خط الوسط : أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور

خط الهجوم : حسين الشحات، بيرسي تاو ، محمود كهربا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت ويذاع اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي والحصري لمباريات البطولة الإفريقية.

يذكر أن الأهلي يتواجد ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كلا من يانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري.