وزير الرياضة يشيد بنتائج بعثة شباب رفع الأثقال ببطولة العالم في المكسيك

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحية وتقدير وأشادة لبعثة منتخب رفع الأثقال للشباب، بعد تحقيق عشرة ميداليات متنوعة في بطولة رفع الأثقال بالمكسيك تحت 20 عامًا.

نجح شباب الأوناش بعد منافسات قوية للغاية ببطولة العالم تحت ٢٠ سنةُ وفي أول مشاركة لمعظم اللاعبين، في حصد عشرة ميداليات متنوعة، بواقع ميدالبة ذهبية واحدة و٤ فضيات وخمسة برونز.



أحرز ذهبية الخطف محمد عبد المنعم، واللاعب السيد علي حصل علي ثلاثة ميداليات منها إثنين فضة وواحدة برونز، وتالقت فاطمة صادق وأحرزت فضيتين، وحصدت رحمة أحمد ثلاث ميداليات برونز.



وأكد الوزير أن وزارة الشباب والرياضة ماضية العزم في تنفيذ رؤيتها وخططها، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام، وصولاً إلي الأوليمبياد وهو الهدف الأسمى.



وتقدم الاتحاد المصري لرفع الأثقال بالشكر والتقدير والامتنان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعمه الدائم ، لشباب رفع الأثقال في البطولة، وكذلك الدعم اللامحدود لرياضة رفع الأثقال المصرية نحو تتويجات عالمية.