بالآلاف .. مؤتمر جماهيري حاشد لتأييد السيسي في دمياط

نظم حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط عصر اليوم الجمعة، مؤتمر جماهيري حاشد لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة بحضور جماهيري كبير.

وتحركت مسيرات شعبية من قرى محافظة دمياط دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في طريقها إلى المؤتمر الحاشد الذي ينظمه حزب مستقبل وطن دعما للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة حيث تحركت مسيرات حاشدة بالسيارات من قرى الشعراء وعرب النهضة ومدينة السرو ومدينة الزرقا.

وقال "المحاسب" علي السيد كيوان " أمين عام حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط إنه استنادا للمسئولية الوطنية للحزب خلال الفترة القادمة فنحن نسابق الزمن من أجل الأستحقاق الرئاسي وبالفعل بدأت الزيارات الميدانية للمراكز والأقسام والقري ومقابلة الشخصيات العامة والقيادات الطبيعية للعمل علي حل اي مشكلات تواجه سيرالعمليه الإنتخابية من خلال توفير الدعم اللوجستي خلال فترة الانتخابات.

واستعرض" كيوان "خطة الحزب في دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا على دعم الحزب الكامل للرئيس، مشيرا إلى كون مستقبل وطن هو حزب الأغلبية بالبرلمان، يضاعف من مسئولية أعضاء الحزب فى القيام بمهامهم المعبرة عن ارادة هذه الأغلبية.

وأن المرشح عبد الفتاح السيسي، وهو قائد هذة المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر وهو القادر على تحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومي المصري، وطالب جموع المصريين بالاستفادة من حقهم الديمقراطي في تحديد مستقبل البلاد من خلال المشاركة الايجابية في الانتخابات.

وأضاف المستشار محمد الماشطة أمين تنظيم المحافظة علي أهمية العمل الجاد خلال تلك الفترة مؤكدا علي تعليمات الأمانة المركزية علي الحشد للانتخابات الرئاسية المقبلة وكذلك للمؤتمرات الجماهيرية التي ستعقد لدعمه مشددا علي التواجد في الشارع والتواصل المستمر علي جميع المستويات التنظيمية لظهور حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط بالشكل الذي يليق بمايبذل من جهود من قيادات الحزب وأعضائه.

وأكد الماشطة علي ضرورة أن يتم إخطار أمانة المحافظة بأي خطط أو تحركات مستجده للشارع

وقال الدكتور أحمد مرسى رئيس قطاع الجودة بشركة دمياط ان إنجازات المرشح عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية وإهتمامه بتطوير صناعة الغزل والنسيج ومتابعة الرئيس بنفسه لخطة التطوير فى الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وقال محمد حسن موافي رئيس اللجنة النقابية بشركة دمياط للغزل والنسيج مؤكدا أهمية المشاركة الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية لإستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها الرئيس السيسي.