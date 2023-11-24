الدوري السعودي.. بنزيما يقود هجوم اتحاد جدة أمام الاتفاق

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الاتفاق، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل فريق اتحاد جدة، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الاتفاق على ملعب الأخير، حيث ينطلق اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود المخضرم الفرنسي كريم بنزيما، هجوم الاتحاد أمام الاتفاق، ويعاونه الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله، في ظل غياب البرازيلي رومارينيو لعدم الجاهزية.

هذه المباراة، هي الأولى للمدرب الأرجنتيني جالاردو بعد تعيينه مؤخرًا مديرًا فنيًا للعميد، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو بعد إقالته من إدارة النادي بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

ويحتل اتحاد جدة، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 24 نقطة، بينما يأتي الاتفاق في المرتبة السابعة وفي رصيده 22 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: سويلم المنهالي – حسن كادش – أحمد بامسعود – لويز فيليبي – مهند الشنقيطي

خط الوسط: فيصل الغامدي – فابينيو – كورنادو

خط الهجوم: كريم بنزيما – عبدالرزاق حمدالله.