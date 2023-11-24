وصول رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا إلى مطار العريش

وصل كل من رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إلى مطار العريش تزامنا مع الهدنة الإنسانية التي بدأت صباح اليوم الجمعة، على الأراضي الفلسطينية، حيث كانت في استقبالهما وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ذكرت ذلك قناة إكسترا نيوز.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد جلسة مباحثات مشتركة بقصر الاتحادية في وقت سابق من اليوم مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.