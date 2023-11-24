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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد علاء ينضم لـ"صيد العقارب" للموسم الرمضاني المقبل

محمد علاء
محمد علاء
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انضم الفنان محمد علاء إلى أبطال المسلسل الدرامى "صيد العقارب"، ليشارك البطولة الفنانة غادة عبدالرازق والفنان رياض الخولى، وسيبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة.

يشارك المسلسل فى الموسم الرمضانى المقبل، ويتم العمل على التحضيرات حتى يستطيع العمل اللحاق بالموسم الرمضانى المقبل.

يشار أن الفنانة غادة عبد الرازق شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "تلت التلاتة" بطولة غادة عبدالرازق، مصطفى درويش، محمد القس، ليلى زاهر، صلاح عبدالله، مى سليم، والإخراج حسن صالح.

يذكر أن الفنان محمد علاء شارك فى السباق الرمضانى بمسلسل "رسالة الإمام"، بطولة خالد النبوى، أروى جودة، خالد أنور، محمد علاء، حمزة العيلى، نضال الشافعى، والإخراج الليث حجو.

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IMG_20231124_131238
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IMG_20231124_131216
محمد علاء غادة عبدالرازق خالد النبوي صيد العقارب رياض الخولي