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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القبض على كهربائي يدير وكرًا لطبع وترويج العملات المزورة بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على كهربائي يدير وكرًا لطبع وترويج العملات المزورة بدائرة مركز شرطة طوخ، حيث جرى ضبط المتهم وبحوزته كمية من العملات والأجهزة والمعدات والأوراق المستخدمة في طباعة الأوراق المالية المزورة، وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية لقطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية، تفيد قيام كهربائي بدائرة مركز شرطة طوخ بممارسة نشاط إجرامي تخصص في طباعة عملات محلية مقلدة لترويجها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة جرى مداهمة الوكر وألقي القبض على المتهم وبحوزته مبالغ مالية مقلدة وأخرى "مطبوعة ومعدة لتقطيعها"، وكذا الأجهزة والمعدات والأوراق المستخدمة في طباعة الأوراق المالية المزورة، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على المضبوطات وطلبت تحريات المباحث حول ظروف الواقعة.

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