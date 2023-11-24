وزير خارجية بريطانيا: سنقدم 30 مليون جنيه إسترليني إضافية كمساعدات لغزة

قال وزير الخارجية البريطاني “ديفيد كاميرون”، إن بلاده ستقوم بتقديم 30 مليون جنيه إسترليني إضافية من أجل التعامل مع ما وصفه بالأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة.

وأضاف كاميرون - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة - أن بريطانيا تبحث بشكل عاجل كافة السبل من أجل توصيل الدعم إلى غزة بما في ذلك عن طريق البر والجو والبحر، مؤكدا أهمية أن اتفاق إطلاق سراح الرهائن لا يكمن فقط في عودة بعض الأسرى إلى بلادهم، ولكن أيضا في أن وقف القتال سيسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشارت القناة، إلى أنه سيتم تخصيص الأموال الإضافية التي ستقدمها بريطانيا، من أجل دعم الأمم المتحدة والوكالات الأخرى الموجودة في غزة في تقديم المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك المأوى والإمدادات الطبية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية البريطاني في وقت لاحق اليوم بعدد من المسئولين الفلسطينيين في اليوم الثاني من زيارته لمنطقة الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن يناقش معهم التوصل إلى حل سياسي طويل الأمد للأزمة.