دراسة حديثة تكشف حقيقة المياه المتسربة  للب الأرض وعلاقتها بالمعدن السائل

اكتشف الجيولوجيون طبقة رقيقة تحيط باللب الخارجي أو النواة الداخلية للأرض وهي عبارة عن محيط دوار من المعدن السائل يحيط باللب الداخلي الصلب ويبلغ سمك الطبقة التي يطلق عليها اسم الطبقة E أكثر من 100 كم (60 ميلا) وهي ضئيلة نسبيا مقارنة بالأجزاء الأخرى من باطن الأرض وتقع على عمق نحو 2900 كم (1800 ميل) تحت سطح الأرض.

وأفادت دراسة جديدة نشرت في 13 نوفمبر بمجلة Nature Geoscience ، بأن الطبقة E قد تكونت على الأرجح بواسطة الماء الذي يتسرب من سطح الأرض عن طريق انغماس أو غرق الصفائح التكتونية ثم يتفاعل مع السطح المعدني للب الخارجي فهذا يعني أن الطبقة E قد أنتجت كميات كبيرة من بلورات السيليكا كمنتج ثانوي لهذا التفاعل والتي تم تغذيتها في الوشاح الطبقة الضخمة من الصهارة التي تقع بين اللب الخارجي والقشرة الخارجية للأرض.

وكان قد أجرى الباحثون سلسلة من التجارب المعملية لتكرار كيفية تفاعل الماء مع اللب الخارجي تحت ضغط شديد وكشف هذا أن الهيدروجين الموجود في الماء يحل محل السيليكا داخل المعدن السائل ما يدفع السيليكا إلى الخروج من المعدن على شكل بلورات (كريستال) ويعتقد العلماء أن الأمر ربما استغرق أكثر من مليار سنة حتى تصل الطبقة E إلى سمكها الحالي ما يعني أنها قد تكون أقدم من النواة الداخلية التي تصلبت منذ نحو مليار سنة ويعد الاكتشاف الجديد علامة أخرى على أن فهمنا الحالي لكيفية تفاعل اللب الخارجي والوشاح بعضهما مع بعض قد يكون غير مكتمل.

جدير بالذكر أنه في سبتمبر 2022 اكتشف الفريق البحثي نفسه أن المياه المتسربة يمكن أن تتفاعل مع خزانات كبيرة من الكربون في اللب الخارجي لإنشاء مصانع ألماس عملاقة بالقرب من حدود اللب والوشاح.