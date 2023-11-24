رئيس كوبا يقود مسيرة مؤيدة لفلسطين في هافانا

سار الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل في طليعة المتظاهرين الذين نظموا مسيرة تأييدا لفلسطين في العاصمة الكوبية هافانا، يوم الخميس، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الانباء الروسية "تاس" .

وانطلقت المسيرة من مقر وزارة الخارجية الكوبية، ومرت بكورنيش ماليكون الشهير، الذي تقع بالقرب منه السفارة الأمريكية، ووصلت إلى فندق "ناسيونال" بوسط المدينة.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات مطالبة بوقف الحرب في قطاع غزة، ورفعوا أعلام فلسطين وشعارات تدين إسرائيل.

وقالت السلطات الكوبية إن عدد المشاركين في المسيرة بلغ نحو 100 ألف شخص.

وكتب دياز كانيل على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "اليوم نرافق مسيرة الشباب الفلسطينيين والكوبيين في هافانا. وإن قلوبنا وأفعالنا ستكون دائما مع فلسطين، لتنتهي الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم علني من الولايات المتحدة، مرة واحدة وللأبد"..