ads
الجمعة 24 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس كوبا يقود مسيرة مؤيدة لفلسطين في هافانا

رئيس كوبا في مسيرة
رئيس كوبا في مسيرة مؤيدة لفلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سار الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل في طليعة المتظاهرين الذين نظموا مسيرة تأييدا لفلسطين في العاصمة الكوبية هافانا، يوم الخميس، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الانباء الروسية "تاس"  .

وانطلقت المسيرة من مقر وزارة الخارجية الكوبية، ومرت بكورنيش ماليكون الشهير، الذي تقع بالقرب منه السفارة الأمريكية، ووصلت إلى فندق "ناسيونال" بوسط المدينة.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات مطالبة بوقف الحرب في قطاع غزة، ورفعوا أعلام فلسطين وشعارات تدين إسرائيل.

وقالت السلطات الكوبية إن عدد المشاركين في المسيرة بلغ نحو 100 ألف شخص.

وكتب دياز كانيل على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "اليوم نرافق مسيرة الشباب الفلسطينيين والكوبيين في هافانا. وإن قلوبنا وأفعالنا ستكون دائما مع فلسطين، لتنتهي الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم علني من الولايات المتحدة، مرة واحدة وللأبد"..

رئيس كوبا مسيرة مؤيدة لفلسطين هافانا