وصول الشهادات المميكنة لبدء التعاقد مع الناجحين بمسابقة الـ"30 ألف معلم"

بدأت المديريات التعليمية بالمحافظات إبرام العقود مع المعلمين المقبولين بمسابقة الـ30 ألف معلم، وذلك عقب وصول الشهادات المميكنة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إطلاق رابط إلكتروني عبر موقعها الرسمي يتيح للمعلمين الذين لم يوفقوا في مسابقة "٣٠ ألف معلم.. السنة الأولى"، للاطلاع على التدريب الذي لم يتم اجتيازه، عبر الرابط التالي: https://educompetition.emis.gov.eg/

وفي هذا الإطار، يقوم المعلم الذي لم تتح له فرصة اجتياز التدريبات بإدخال رقمه القومي عبر الرابط المعلن أعلاه للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازه.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إمكانية تقدم المعلم الذي لم يوفق بطلب للمديرية التعليمية التابع لها يحدد خلاله رغبته في إعادة تقييم التدريب الذي لم يجتازه، حيث ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية بتحديد موعد المحاولة الأخرى لاجتياز هذه التدريبات للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.