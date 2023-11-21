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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

«لتقليده ختم شعار النسر».. السجن 3 سنوات لمتهم بكرداسة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة،  بمعاقبة المتهم «ع.م » بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامه بتزوير محررات رسمية بمنطقة كرداسة بالجيزة، في القضية رقم 12187 لسنة 2022، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات في القضية.

كشفت التحقيقات في القضية أن المتهم  قام بالاشتراك مع آخر في تزوير محررات رسمية "توكيلات خاصة"، بأن أمد المتهم، ببيانات ومعلومات المواد إثباتها على غرار المحررات الرسمية، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وهذه المساعدة.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم استعان بآخر مجهول بتزوير ختم شعار النسر، واستخدامه فى مهر المستندات المزورة وتم إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.
 

ختم شعار النسر السجن 3 سنوات متهم كرداسة
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