إزالة 136 حالة تعد خلال حملات مكبرة في 5 مراكز بالمنيا

في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.

واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية خلال اليومين الماضيين في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز (بني مزار - سمالوط - العدوة – ديرمواس - المنيا)، من إزالة 136 حالة تعد بالبناء المخالف منها 81 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقري ( أبوجرج – الحسينية - بنى على ) وحي شرق وشمال مدينة بني مزار، وإزالة 26 حالة تعد بقري (بني خالد – قلوصنا – طحا - البيهو) بمركز سمالوط، وفى مركز العدوة تم إزالة 15 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بقري ( بني عامر – عطف حيدر - القايات - البسقلون – صفانية )، وإزالة حالة بناء مخالف بقرية بنى حرام بمركز ديرمواس، وإزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف بقرى( صفط الشرقية و بنى محمد سلطان و طوخ الخيل) بمركز المنيا إلي جانب إزالة فورية لـ 3 حالات بناء مخالف بدون ترخيص بحي وسط وغرب مدينة المنيا وتم التحفظ علي مواد البناء والتعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.



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