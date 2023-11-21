قصور الثقافة تناقش خطوات تجهيز معرض فني في ختام منتدى نقل الخبرة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، ، فعاليات المحور السابع "الإبداع البصري" من محاور منتدى نقل الخبرة، الذي قدمته الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، ‏"أونلاين" في الفترة من 2 أكتوبر وحتى 20 نوفمبر، بهدف تطوير مهارات العاملين بكافة الأقاليم والفروع الثقافية وديوان عام الهيئة.

تناول د. بدوي مبروك - مدير المعارض بالإدارة العامة للفنون التشكيلية، خلال المحاضرة الختامية كيفية تنظيم وإعداد المعرض الفني، مشيرا إلى ضرورة التفكير الجيد في الرسالة المراد توصيلها إلى الجمهور، سواء كانت احساس معين أو تقنية فنية جديدة.

وعن معايير نجاح المعرض الفني أشار "مبروك" أن هناك عدة عوامل من أبرزها أن تكون الفكرة أكثر تحديدا، وذلك من خلال تحقيق الترابط والتناغم بين الأعمال الفنية وجعلها تبدو ككيان واحد.

هذا بالإضافة إلى اختيار التوقيت الزمني المناسب لإقامة المعرض، وذلك يتم قبل التجهيز بحوالي شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل.

وأضاف أنه لا بد من اختيار أفضل الأعمال الفنية لعرضها سواء كانت رسوم أو منحوتات أو أعمال يدوية من أجل إثراء المعرض وجذب عدد أكبر من الجمهور.

وأكد في ختام حديثه على أهمية خطوة الدعاية والنشر من أجل للترويج للمعرض وتحقيق مزيد من الانتشار وذلك من خلال توزيع المطبوعات والنشرات الإعلانية، ونشر الأخبار في الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

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