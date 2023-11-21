"حزب الله" يعلن استهداف جنود إسرائيليين داخل منزل في مستعمرة المطلة

أعلن "حزب الله" اللبناني أنه استهدف جنود إسرائيليون متمركزين بمنزل في مستعمرة المطلة بإسرائيل، بحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وأشارت القناة إلي أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدة كفركلا، جنوبي لبنان.

وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على ‏استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 06:40 من صباح يوم الثلاثاء 21-11-2023 منزلا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود ‏للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتم إصابته إصابة مباشرة".

وأفادت القناة بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة كفركلا في القطاع الشرقي، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.

وشن "حزب الله"، أمس الاثنين، هجوما كبيرا على عدد من المواقع الإسرائيلية شمل ما يزيد عن 40 هدفا وموقعا.