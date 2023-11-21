بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغْلَقَت البورصة المغربية تعاملاتها أمس الاثنين، على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.27 %، عند 11.979،47 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.24 %، ليستقر عند 979،97 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.51 % بمجموع 886،38 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.37 % بمجموع 11.098،17 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 133 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 614 مليار درهم مغربي.