وزير الخارجية الإيطالي: ألمانيا أيضا بدأت تفكر بشكل مختلف بملف الهجرة

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن ألمانيا بدأت تفكر بملف الهجرة بشكل مختلف عما كانت عليه في الماضي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وفي مقابلة مطولة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية على ضوء القمة الحكومية الإيطالية الألمانية المقرر عقدها يوم الأربعاء في برلين، أضاف نائب رئيس الوزراء أن المستشار الألماني أولاف شولتس عندما يقول إنه يتفهم الاتفاق التي توصلنا إليه مع ألبانيا وأنه يتابع تنفيذه عن كثب، فهذا يعني أن ألمانيا أيضا بدأت تفكر بشكل مختلف، لأننا إن لم نعالج مشكلة الهجرة الأولية، فلا يمكننا فعل أي شيء للهجرة الثانوية".

وسلط تاياني الضوء على نقاط الالتقاء والتقاربات الجديدة المحتملة بين البلدين التي تؤكد بعد الانقسامات بشأن مشكلة الهجرة، تحقيق الاستقرار في العلاقات، الذي خطته زيارة نائب رئيس الوزراء إلى برلين نهاية سبتمبر ولقاء وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك.

وأشار تاياني إلى "اتخاذ خطوة إلى الأمام على المستوى الأوروبي".

وتابع وزير الخارجية الإيطالي "لقد بدأنا نفهم أن الهجرة هي مشكلة أوروبية وليست إيطالية"، ثم توقف للحديث عن المجموعات السياسية الأوروبية مبينا أنه "لا يمكن إقامة تحالفات مع مارين لوبان ومع حزب البديل من أجل ألمانيا، وهما عضوان مهمان في حزب الهوية، لأنهما لا يؤمنان بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".