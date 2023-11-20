في ذكري وفاة الطوباوية ماريا فورتوناتا فيتي راهبة بنديكتينية تعرف عليها

يمر اليوم ذكري وفاه الطوباوية ماريا فورتوناتا فيتي راهبة بنديكتينية وتحي ذكراها الكنيسه الكاثوليكية والتي ولدت في 10 فبراير عام 1827م في منزل العائلة في فيرولي، جنوب شرق روما.

وكانت الطفلة الثالثة من بين تسعة أطفال للويجي فيتي وآنا بون،كان والدها مالك أرض ثري من فيرولي يمتلك مصانه والعديد من الأراضي يدمر صحته وممتلكاته بفضل شغفه بالمقامرة وميله إلى تعزية نفسه بالكثير من كؤوس النبيذ.

كما كانت العادة في تلك الأوقات بالنسبة للفتيات، لم تذهب آنا فيليس إلى المدرسة وبقيت أمية. ولكن عندما كانت آنا تبلغ من العمر ما يزيد قليلًا عن عشر سنوات، تكبدت العائلة خسارتين خطيرتين: فقد لويجي كل ممتلكاته وخسر عمله. وتوفيت والدتها ب في سن السادسة والثلاثين بعد أن أنجبت تسعة أطفال.

لم تصبح آنا "أمًا" لإخوتها وأخواتها فحسب، بل أصبحت "أبًا" أيضًا، فذهبت للعمل لدى عائلة مجاورة لكسب المال اللازم لإعالتهم. وارتبطت عاطفيًا بشاب ثري من ألاتري، لكنها قررت بشكل نهائي عدم الزواج منه.



في 21 مارس 1851، بعد أن فكرت لفترة طويلة، في سن الرابعة والعشرين، قررت الأنضمام لدير سانتا ماريا دي فرانكوني، في فيرولي، مع الراهبات البندكتيات المنعزلات، كراهبة علمانية، المعروفات باسم "راهبات العمل الصالح" واتخذت اسم الأخت ماريا فورتوناتا.

فكم من عذابات ومعارك حميمة غطتها صفاءها الواضح الهادئ. نظرًا لكونها أمية،بسبب ظروفها العائلية المعروفة، وبالتالي لا يمكن قبولها ضمن "المرنمين"، أي الراهبات اللاتي يكرسن أنفسهن للوظائف الليتورجية.

ما يقرب من اثنين وسبعين عامًا، عاشت حياة رهبانية مثالية وفقًا للمثال البنديكتي للصلاة والعمل المبني على المحبة،وتقوم بعملها المتوضع بدقة والتزام، كانت دائمًا مطيعة، متواضعة، لطيفة، مبتسمة، صامتة، مستعدة لمساعدة أخواتها، خاصة إذا كن مريضات،حتى رئيسة الجماعة الرهبانية.

تأثرت بتقواها المتمحورة حول المسيح أيضًا بالروحانية البندكتينية. وكانت تعاني من فترة طويلة من الروماتيزم الذي أجبرها في السنوات الأخيرة على النوم، فحدثت على قبرها معجزات كثيرة.

في 8 أكتوبر عام 1967، أعلن البابا بولس السادس تطويب الأخت ماريا فورتوناتا فيتي، الراهبة التي، بالعمل والابتسامة، أصبحت قديسة في رتابة الحياة اليومية، في كنف الدير ومع الكثير من الأمراض