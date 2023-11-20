صلاة للفت الانتباه حيال مصير المسيحيّين المُضطَهَدين في العالم.. الأربعاء

يشهد يوم الأربعاء 22 نوفمبر اضاءة منظّمة “عون الكنيسة المتألّمة” بالأحمر، وستُنظّم سهرات صلاة للفت الانتباه حيال مصير المسيحيّين المُضطَهَدين في العالم بسبب إيمانهم.

في التفاصيل، ستُنَظَّم السهرات المذكورة في كلّ أنحاء فرنسا، وستُقام قداديس في أماكن مُحدَّدة، مع العِلم أنّ مبادرة “الأسبوع بالأحمر” انطلقت سنة 2015، إذ تُضيء المنظّمة في كلّ أنحاء العالم مبانٍ بالأحمر، كتمثال يسوع المسيح المُخلِّص في البرازيل، نافورة تريفي، كوليزيه روما، كنيسة وستمنستر في لندن وكاتدرائيّة كانبيرا في أستراليا.

وبالنسبة إلى “عون الكنيسة المتألّمة”، من الضروري الصلاة والتصرّف لأجل الكنائس المتألّمة عبر العالم، للإشارة إلى “الدم المُراق والإيمان المسيحي المضطَهَد بالتزامن مع العنف غير المرئي والصامت الذي يعيشه مسيحيّو العالم”.