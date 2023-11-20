ads
الإثنين 20 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس مجلس الدوما الروسي يزور الصين غدا

رئيس مجلس الدوما
رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ذكرت وكالة تاس الروسية، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين سيزور الصين في الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر.

وبحسب الوكالة فإن الوفد برئاسة فولودين سيقوم بزيارة للصين بدعوة من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو له جي، ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل أخرى حول الزيارة.

وفي سبتمبر الماضي، أشار رئيس مجلس الدوما إلى أن عددًا متزايدًا من البلدان يختار الآن اتباع سياسة داخلية وخارجية مستقلة، باتباع استراتيجية وطنية تعطي الأولوية للمصالح الداخلية، ويرون في روسيا شريكًا موثوقًا يمكنهم بناء علاقات معه على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والثقة.

وفي أكتوبر، زار فولودين فيتنام للقاء رئيس الجمعية الوطنية في البلاد فونج دينه هيو والرئيس فو فان ثونج.

مجلس الدوما الروسي الصين
ads