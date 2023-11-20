رئيس مجلس الدوما الروسي يزور الصين غدا

ذكرت وكالة تاس الروسية، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين سيزور الصين في الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر.

وبحسب الوكالة فإن الوفد برئاسة فولودين سيقوم بزيارة للصين بدعوة من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو له جي، ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل أخرى حول الزيارة.

وفي سبتمبر الماضي، أشار رئيس مجلس الدوما إلى أن عددًا متزايدًا من البلدان يختار الآن اتباع سياسة داخلية وخارجية مستقلة، باتباع استراتيجية وطنية تعطي الأولوية للمصالح الداخلية، ويرون في روسيا شريكًا موثوقًا يمكنهم بناء علاقات معه على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والثقة.

وفي أكتوبر، زار فولودين فيتنام للقاء رئيس الجمعية الوطنية في البلاد فونج دينه هيو والرئيس فو فان ثونج.