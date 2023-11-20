الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.

وأكد وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أثناء زيارته لكييف، على ثبات الدعم العسكري الأمريكي لكييف.

وأشار إلى أن أوكرانيا لديها كل الوسائل "للنجاح والقتال في الشتاء"، وأشار أيضا إلى أنه اتفق مع زيلينسكي على ضرورة مواصلة القتال.

كما أعلن عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال مساعد الأمين العام لحلف "الناتو" ديفيد فان ويل إنه كلما طال أمد القتال في أوكرانيا، ازدادت على دول الحلف صعوبة مواصلة تقديم المساعدات لكييف.

جاء ذلك في مقابلة لفان ويل مع صحيفة "أساهي" اليابانية، حيث تابع: "إن أوكرانيا تقاتل من أجل حريتها، ولكن في الوقت نفسه من أجلنا. وإذا بدأ الكلل من المساعدة، فسيكون هذا بمثابة ضربة للأمن الدولي.. وكلما طال أمد الحرب، أصبح تقديم المساعدة أكثر صعوبة".