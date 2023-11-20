ads
الإثنين 20 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.

وأكد وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أثناء زيارته لكييف، على ثبات الدعم العسكري الأمريكي لكييف.

وأشار إلى أن أوكرانيا لديها كل الوسائل "للنجاح والقتال في الشتاء"، وأشار أيضا إلى أنه اتفق مع زيلينسكي على ضرورة مواصلة القتال.

كما أعلن عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 100 مليون دولار لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال مساعد الأمين العام لحلف "الناتو" ديفيد فان ويل إنه كلما طال أمد القتال في أوكرانيا، ازدادت على دول الحلف صعوبة مواصلة تقديم المساعدات لكييف.

جاء ذلك في مقابلة لفان ويل مع صحيفة "أساهي" اليابانية، حيث تابع: "إن أوكرانيا تقاتل من أجل حريتها، ولكن في الوقت نفسه من أجلنا. وإذا بدأ الكلل من المساعدة، فسيكون هذا بمثابة ضربة للأمن الدولي.. وكلما طال أمد الحرب، أصبح تقديم المساعدة أكثر صعوبة".

الولايات المتحدة الأمريكية حزمة مساعدات عسكرية جديدة أوكرانيا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الدعم العسكري الأمريكي لكييف الناتو
ads