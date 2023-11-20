"مايكروسوفت" تستعرض ملامح المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي

استعرضت مايكروسوفت، على هامش مشاركتها في النسخة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وافريقيا CairoICT”23 ، أحدث ابتكارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها في تسريع التحول الرقمي في مصر. كما سلّطت الضوء على التطور الهائل الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي.

وتأتي مشاركة مايكروسوفت كشريك الذكاء الاصطناعي للمعرض والذي يستمر حتى 22 نوفمبر 2023، ضمن التزامها بتوفير أحدث ابتكاراتها وتقنياتها في مصر لتعزيز المزيد من الابتكار وتسريع الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية في مصر واستراتيجية مصر الرقمية. كما تعرض مايكروسوفت كيفية استفادة المؤسسات المصرية من مختلف الأحجام وعبر القطاعات من القدرات التحويلية التي تقدّمها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية، وتعزيز الإبتكار، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمعات، هذا بالإضافة إلى الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وعن المشاركة في المعرض، أشادت المهندسة ميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر بجهود الحكومة المصرية في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي ووضع الأطر الخاصة بحوكمة استخدامه مشيرة إلى إطلاق الميثاق المصري للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وأكدت التزام الشركة بالمساهمة بدور فاعل في بناء مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي في مصر. وقالت: "نحن ندرك إمكانات الذكاء الاصطناعي كتقنيات قادرة على تغيير عالمنا والتأثير على أعمالنا، ولذلك نعمل على تمكين الأفراد والمؤسسات والقطاعات على اختلاف أحجامها من الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي على نحوٍ مسؤول لرفع مستوى الإنتاجية وتحسين الكفاءة وتحقيق أهداف التنمية وتحسين جودة الحياة للجميع. ونجد في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا المنصة المناسبة لعرض إمكانات هذه التكنولوجيا في بناء مستقبلٍ أفضل وعالمٍ أكثر تواصلاً للجميع."

وقد أكدت الدراسات أن ابتكارات الذكاء الاصطناعي الحديثة تدعم جهود تنويع وتنمية الاقتصادات الرقمية في جميع أنحاء المنطقة. وتشير أحدث دراسات بي دبليو سي الشرق الأوسط إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي سوف تساهم بـحوالي 320 مليار دولار أمريكي في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030، أي ما يعادل 11% من إجمالي الناتج المحلي. وفي مصر، من المتوقع أن تساهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بحوالي 42.7 مليار دولار أو ما يعادل 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وفي هذا السياق، أضافت عارف "سنواصل العمل مع شركائنا في مصر لتوفير أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الرقمية الوطنية اللازمة لتمكين المؤسسات والمطورين والطلاب من تطوير تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، ودفع الابتكار، وتعزيز الاقتصاد الرقمي