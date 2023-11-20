أبو حطب يناقش مستجدات أعمال المرافق بالطرق الرئيسية بالمنوفية

عقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم اجتماعا مع مكتب دار الهندسة وهيئة الطرق والكباري وشركة المياه والصرف الصحي والغاز والاتصالات والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإزالة المعوقات واستكمال أعمال المرافق بالطرق الرئيسية الرابطة بين المدينة والقرى لإنهائها بأسرع وقت واستئناف أعمال الرصف.

يأتي ذلك فى إطار اتجاه الدولة نحو تحسين شبكة الطرق الرئيسة، والفرعية لتسهيل الحركة المرورية، والتيسير على المواطنين، وتحقيق الأمان، والسلامة على الطرق، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال لضمان إنهائها وفق المعايير، والمواصفات المطلوبة.