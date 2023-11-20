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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

 وكيل التعليم الفني بالفيوم يتفقد مدارس أبشواي

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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تفقدت اليوم الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عددا من مدارس التعليم الفني ومدارس المرحلة الابتدائية، بإدارتي أبشواي وغرب الفيوم التعليمية، للاطمئنان على انتظام وانضباط سير العملية التعليمية بالمدارس.

وتابعت مدرسة أبوكساه الثانوية الصناعية العسكرية بنين - إدارة أبشواي التعليمية، بحضور محمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني، محمود الباهي مدير إدارة التعليم الصناعي بالمديرية.

تفقدت الدكتورة أماني، المدرسة والفصول الدراسية، كما تابعت عدد من أقسام المدرسة، للوقوف على تطبيق الحصص العملية بالمدرسة، ومدي الإستفادة من الجانب العملي بالمدرسة.

وزارت وكيل الوزارة، مدرسة محمد سالم توفيق الابتدائية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، حيث تفقدت المدرسة والفصول الدراسية، وحجرات الأنشطة والمعامل، كما ناقشت التلاميذ فى المادة العلمية للوقوف على المستوى العلمي للتلاميذ.

أكدت وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة الفنية المستمرة لمدير المدرسة للفصول الدراسية بصفة مستمرة، وكذلك الإهتمام بالنظافة والصحة العامة لأبنائنا التلاميذ، وأهمية الأنشطة المدرسة، والتي تعد مكمل تعليمي مهم.

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جولة ميدانية لوكيل التعليم مدارس التعليم الفني المرحلة الابتدائية بأبشواي وغرب الفيوم الفيوم
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