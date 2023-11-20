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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استدعاء أسرة طفلة توفيت إثر سقوطها من الطابق الثالث

أرشيفية
أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول وفاة طفلة إثر سقوطها من الطابق الثالث بقسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

وطلبت التحريات حول الواقعة كما أمرت باستدعاء أسرة الطفلة لسؤالهم حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي لفحص جثه الطفلة 

تلقي المقدم محمد داود رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ. 

وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة في العقد الأول من عمرها وسط بركة من الدماء، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن أكتوبر العثور على جثة طفل
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