وزير التموين: توفير مخزون يكفي 3 أيام من الدقيق بكل مخبز

شهدت البلاد تغير مفاجئ لحالة الطقس وتعرضت عدد من المحافظات إلي سقوط أمطار، متفاوتة الشدة، لذلك قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برفع درجات الاستعداد بالمحافظات الساحلية والأكثر عرضة لسقوط الامطار.

حيث وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصوامع والتخزين.

وكذلك شركات المطاحن بالتأكد من ضخ الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والقمح والدقيق، خاصة بالمحافظات المعرضة للأمطار لتلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية والغذائية.

وقال زير التموين أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع بالمخازن وذلك ‏لتجنب إي ازمات في السلع التموينية قد تحدث عند سقوط الامطار بغزارة، موضحا أن هذا الاجراء يتم اتباعه سنويًا مع موسم الشتاء.

وأضاف وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة قام بضخ مخزون ‏من الدقيق بكل مخبز يصل إلى 3 أيام بالمحافظات، مؤكدا أنه يتابع ‏يوميا ضخ السلع والدقيق للمخابز أيضًا.

ومن جانبه قال احمد ‏كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، إنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل ‏مديرية تموينية، وذلك من أجل متابعة الموقف السلعي والدقيق ايضًا والتواصل مع قطاع ‏الرقابة والتوزيع بكل جديد للتدخل حال حدوث أي طارئ.‏