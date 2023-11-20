ولي عهد الأردن يصل مطار العريش ويشرف على تجهيز مستشفى ميداني ثان بغزة

وصل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، الاثنين إلى مطار العريش في مصر؛ للإشراف على تجهيز مستشفى ميداني جديد ترسله المملكة إلى قطاع غزة ويقام في مدينة خان يونس.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، إن ولي العهد الأمير الحسين وصل مدينة العريش المصرية، للإشراف على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الثاني لقطاع غزة.

وأضاف أن ولي العهد وصل على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني تحمل على متنها كوادر المستشفى ومعدات وأجهزة طبية.

وأوضح الديوان أن سعة المستشفى تبلغ 41 سريرا، ويضم كادره 145 بين فرق طبية وتمريضية في الخدمات الطبية الملكية، إضافة إلى إداريين.

ويتكون المستشفى الجديد من أقسام الطوارئ، والباطنية العامة، والعناية الحثيثة ICU، والرجال، والنساء، والخداج بسعة 41 حاضنة، والنسائية والتوليد، إضافة إلى مختبر وصيدلية وتصوير أشعة وغرفة تعقيم، وغرفتي عمليات لإجراء العمليات الجراحية العاجلة، وفق البيان ذاته.

وفي وقت سابق الإثنين، وصلت إلى قطاع غزة 40 شاحنة تحمل تجهيزات مستشفى ميداني أردني ثان، وفق تلفزيون "المملكة" الرسمي.

ومع إرسال تجهيزات المستشفى المقرر إقامته في خان يونس، ترتفع عدد المرافق الطبية الأردنية داخل الأراضي الفلسطينية إلى 5.

وسيتم تجهيز المستشفى الميداني في خان يونس خلال 48 ساعة، وسيكون الأول الذي يدخل قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر.

كما أعلن الجيش الأردني إصابة 7 من كوادره العاملين بالمستشفى الميداني بغزة، لدى محاولتهم إسعاف فلسطينيين أصيبوا بقصف إسرائيلي.

وتأسس المستشفى الميداني العسكري الأردني الأول بغزة في 2009، ويتبع للجيش الأردني، ويستقبل من 1000 إلى 1200 مراجع يوميا.

ويدار المستشفى من خلال طواقم طبية وفنية وإدارية تبدل كل 3 أشهر بطاقم جديد، كما يزود المستشفى مع بداية كل مهمة بالمستلزمات الطبية والعلاجية لإدامة عمله، كونه يقدم خدماته مجانا.