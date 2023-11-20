تعرف على حساب الأبقطي الذي وضعه البابا ال12

تحتفل الكنيسة القبطية اليوم بأجتماع مجمع روما الذي ناقش موعد عيد القيامة علي نظام الحساب الابقطي الذي وضعه البابا ديمتريوس الكرام البابا الثاني عشر من بطاركة الكرازة المرقسية و كلمة الابقطي هي كلمة معربة من كلمة يونانية تعني الباقي أو الفاضل.

وحساب الأبقطي هو عبارة عن حسابات تجرى للوصول إلى موعد فصح اليهود وبالتالي موعد عيد القيامة وما يسبقه من أصوام وما يلحقه من الخماسين وبعض الأعياد، ولأن الباقي أو الفاضل من العمليات الحسابية يؤخذ به في خطوات العمليات الحسابية لذلك أشتهر الحساب باسم حساب الأبقطي أو الفاضل أو الباقي.

وجدير بالذكر أن من أسس هذا الحساب هو البابا ديمتريوس المشهور بـ"الكرام" وهو البابا القبطي الثاني عشر من عداد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذي مكث بطريركًا 42 سنة وسبعة شهور وخمسة أيام (من 4 مارس سنة 188 م. - 9 أكتوبر سنة 230 م.)

والبابا دمتريوس هو الرجل العفيف البسيط الذي طِبقًا للقصة التاريخية المعروفة أهدى البابا يوليانوس البابا الحادي عشر عنقود العنب الذي نضج في غير أوانه، وكان ملاك الرب قد أعلن للأنبا يوليانوس بأن الذي يقدم له عنقود العنب الذي نضج في غير أوانه هو المختار من الله ليجلس من بعده على كرسي مارمرقس وفعلا قد تم ذلك وارتقى على السدة الرسولية، وقد فاض الروح القدس عليه بالحكمة والمعرفة، فتمكن من ضبط حساب ذبح الخروف عند اليهود وتحديد موعد عيد القيامة عند المسيحيين واعتمد في ذلك على حساب علم الفلك المعاصر الذي وضعه بطليموس الفلكي صاحب كتاب "المجسطي"وكان البابا دمتريوس يوجه منشورًا كل عام لكنائس العالم أجمع يحدد فيه موعد عيد القيامة.

وقد بنى البابا ديمتريوس الكرام حساب الأبقطي على القواعد الفلكية القديمة في العصور الأولى ولا سيما قاعدة ميتون الفلكي الأثيني الذي اخترع الدور المنسوب إليه في سنة 432 ق.م. وعلى أثر وضعه استعمله الأغارقة في تاريخ الأولمبيادات وعرف مواطنوه له هذا الجميل فرقموا هذا الدور بحروف من ذهب على لوح من المرمر ووضعوه على هيكل مينرفا آلهة الحكمة والفنون الجميلة في أثينا ليعرف الناس ما قام به هذا الفلكي من خدمة للعلم،لذلك يدعوه الإنجليز والفرنسيون بالعدد الذهبي ولقد جعل ميتون هذا الدور مؤلفًا من تسع عشرة سنة قمرية وسبعة أشهر، أو 235 شهرًا قمريًا تقابلها تسعة عشر سنة شمسية مربعة ودعى الفرق بين السنة الشمسية والقمرية أبقطي ومتى تكرر هذا الفرق 19 مرة كون السبعة الأشهر القمرية أو بالحري أتم الدور القمري

وأما الكيكلوس فهو الباقي من 1 إلى 19 بعد استخراج الأدوار من السنين المربعة الشمسية ويعرف أيضًا باسم آس القمر أو دور القمر أو جدول القمر، وتأسست فكرة الأبقطي على أساس الفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية وقدرة 11 يوما سنويا ودورة القمر في الفضاء بالنسبة لنا تبلغ مدتها 18,6 سنة شمسية وإذ تتم دورة القمر في الفضاء في هذه المدة تعود لتدور مرة أخرى.