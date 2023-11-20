الزمالك يستأنف تدريباته لمواجهة أبوسليم الليبي بالكونفيدرالية غدًا

يستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، غدا الثلاثاء تدريباته استعدادا للقاء أبوسليم الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان معتمد جمال مدرب الفريق قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الإثنين لتجنب تعرضهم للإرهاق.

وحقق الزمالك الفوز في مباراتين وديتين في الأيام الماضية على حساب فريقي توت عنخ امون والهلال الليبي، وذلك استعدادا لموقعة ابوسليم الليبي.

ويقود الزمالك حاليًا المدرب معتمد جمال خلفا للمدرب خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل لسوء النتائج؛ وذلك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر في الفترة القليلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

كان فريق الزمالك قد توج ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في آخر مرة نسخة 2019 وذلك على حساب فريق نهضة بركان المغربي، تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس آنذاك.