لاعب الزمالك يجهز اعتذارًا لمجلس الإدارة والجماهير

يجهز أحمد فتوح لاعب الزمالك، اعتذار لمجلس الإدارة وجماهير النادي خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك من أجل العفو عنه ومسامحته بعد ارتكابه خطأ بالخروج للسهر ليلة مباراة الزمالك وزد بالدوري.

وكان مجلس الإدارة قد عاقب اللاعب ماليا وبعرضه للبيع، ويرغب اللاعب في تحسين صورته أمام مجلس الإدارة والجماهير ومنحه فرصة أخيرة.

ويقود الزمالك حاليا المدرب معتمد جمال خلفا للمدرب خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل لسوء النتائج، وذلك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر في الفترة القليلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

كان فريق الزمالك قد توج ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في آخر مرة نسخة 2019 وذلك على حساب فريق نهضة بركان المغربي، تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس انذاك.