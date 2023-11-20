"القومي للترجمة" يحتفل بمئوية الكاتبة نادين جورديمير

احتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بمئوية الكاتبة الكبيرة نادين جورديمير (٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣-١٣ يوليو ٢٠١٤).

وقدمت الدكتورة فدوى عبد الرحمن فيديو تعريفيًا على الصفحة الرسمية للمركز، يتضمن معلومات كثيره عن الكاتبة الكبيرة والحاصلة على جائزة نوبل في الأدب في العام ١٩٩١.

كما يقدم المترجم الكبير سمير عبد ربه مقالا بعنوان" مائة عام على ميلاد نادين جورديمير"يشمل محطات هامه فى حياة الكاتبة وابرز اعمالها الادبية، ورحلاتها.

نادين جورديمر كاتبةٌ وناشطة سياسية، اشتهرت بمُناهَضة الفصل العنصري، وحصلت على العديد من الجوائز الأدبية، أبرزها جائزة نوبل في الآداب التي نالتها عامَ ١٩٩١م على مُجمَل أعمالها.

وُلدت "جورديمر" عامَ ١٩٢٣م في جنوب أفريقيا لأبٍ يهوديٍّ ليتوانيٍّ وأمٍّ بريطانية، ونشأت نشأةً دينية مسيحية كاثوليكية، وتُوفِّيت في عام ٢٠١٤م عن عمر يناهز ٩٠ عامًا.