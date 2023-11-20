ads
الإثنين 20 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 7179 كجم لحوم فاسدة و مذبوحة خارج المجازر بالجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت مديرية الطب البيطري بالجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة مكبرة على عدد من أماكن عرض و بيع اللحوم و منتجاتها والدواجن ومنتجاتها والأسماك ومنتجاتها بعدد من المناطق بناحية أكتوبر وحي بولاق الدكرورومركز ومدينة أبوالنمرس محافظة الجيزة.

وشملت الحملة ضبط 7179  كجم عبارة عن 104 لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و اجمالي 7075  كجم مقطعات دواجن و لحوم مستوردة و مصنعات لحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وجاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة على الأسواق.

وشملت الحملة ضبط 2000 كجم كبده و مصنعات لحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الادمي بناحية العمرانية وضبط 48  لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية اكتوبر.

وجاء ذلك بمتابعة وإشراف الدكتور علاء عبد العال وكيل الوزارة وبرئاسة الدكتور إيهاب عوض وكيل إدارة التفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة ضمـن خطة مديرية الطب البيطري بالجيزة و تنفيذ دورها المهم فى خدمة و حماية المواطنين بالمرور على أماكن عرض و بيع اللحوم و منتجاتها و الدواجن ومنتجاتها والاسماك و منتجاتها. 

كما تم ضبط 2225  كجم لحوم مستوردة و كبده فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الوراق ، وضبط 2000  كجم هياكل دواجن فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية ابوالنمرس ، و850  كجم مصنعات لحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط 56 كجم  لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية بولاق الدكرور  .

وشملت الحملة إجمالي عدد المحاضر : 6 محاضر، إجمالي المضبوطات : 7179  كجم عبارة عن 104 لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و اجمالي 7075  كجم مقطعات دواجن و لحوم مستوردة و مصنعات لحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

ضبــــــط 7179 لحوم فاسدة و مذبوحة خارج المجازر بالجيزة مدرية الطب البيطري بالجيزة ناحية اكتوبر وحي بولاق الدكرورومركز ومدينة أبوالنمرس حملات محافظة الجيزة ضبط 2000 كجم كبده و مصنعات لحوم فاسدة 6 محاضر اجمالي المضبوطات حملات تفتيشية ضبــــــط 7179 لحوم فاسدة
ads