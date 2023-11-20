ضبط 7179 كجم لحوم فاسدة و مذبوحة خارج المجازر بالجيزة

شنت مديرية الطب البيطري بالجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة مكبرة على عدد من أماكن عرض و بيع اللحوم و منتجاتها والدواجن ومنتجاتها والأسماك ومنتجاتها بعدد من المناطق بناحية أكتوبر وحي بولاق الدكرورومركز ومدينة أبوالنمرس محافظة الجيزة.

وشملت الحملة ضبط 7179 كجم عبارة عن 104 لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و اجمالي 7075 كجم مقطعات دواجن و لحوم مستوردة و مصنعات لحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وجاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة على الأسواق.

وشملت الحملة ضبط 2000 كجم كبده و مصنعات لحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الادمي بناحية العمرانية وضبط 48 لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية اكتوبر.

وجاء ذلك بمتابعة وإشراف الدكتور علاء عبد العال وكيل الوزارة وبرئاسة الدكتور إيهاب عوض وكيل إدارة التفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطري بالجيزة ضمـن خطة مديرية الطب البيطري بالجيزة و تنفيذ دورها المهم فى خدمة و حماية المواطنين بالمرور على أماكن عرض و بيع اللحوم و منتجاتها و الدواجن ومنتجاتها والاسماك و منتجاتها.

كما تم ضبط 2225 كجم لحوم مستوردة و كبده فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الوراق ، وضبط 2000 كجم هياكل دواجن فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية ابوالنمرس ، و850 كجم مصنعات لحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط 56 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية بولاق الدكرور .

وشملت الحملة إجمالي عدد المحاضر : 6 محاضر، إجمالي المضبوطات : 7179 كجم عبارة عن 104 لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و اجمالي 7075 كجم مقطعات دواجن و لحوم مستوردة و مصنعات لحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الآدمي.