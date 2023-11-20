الهباش: أولويتنا إنقاذ المواطنين في غزة من ويلات عدوان الاحتلال

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، أن الأولوية الآن هي إنقاذ المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة من ويلات عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الهباش ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الاثنين إن "أولوية السلطة الفلسطينية الآن، من دون الخوض في القضايا السياسية الجدلية المستقبلية قبل إنهاء العدوان، هي إنقاذ المواطنين في غزة من ويلات العدوان الإسرائيلي".

وقلل المسئول الفلسطيني من أهمية التصريحات الإسرائيلية ـ الأمريكية الأخيرة المتضاربة بشأن مسألة إدارة غزة وسط الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكب بحق أهالي القطاع بشكل يومي، مؤكدا أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى من وراء التصريحات المتضاربة مع الإدارة الأمريكية بشأن إدارة غزة بعد الحرب إلى انشغال السلطة الفلسطينية وإحداث حالة إرباك للشعب والعالم أجمع بهذه المسألة والابتعاد كل البعد عن الانتهاكات والجرائم المستمرة بحق أهالي القطاع".

وأوضح أن "الدولة الفلسطينية هي الوحيدة التي تحدد مستقبل قطاع غزة دون غيرها"، رافضا في الوقت نفسه بشدة كافة المحاولات الإسرائيلية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، داعيا إلى ضرورة وقف العدوان في كافة أنحاء غزة قبل الخوض في أي تفاصيل مستقبلية أخرى بشأن القطاع.

وأشار الهباش إلى عدم استغرابه من التصريحات الإسرائيلية الرافضة لتمكين الرئيس محمود عباس، من إدارة غزة لأنها تسعى بكل الطرق إلى فصلها عن الضفة الغربية في محاولة لإجهاض الدولة الفلسطينية.

وقال المسؤول الفلسطيني إن "إسرائيل تحاول الضغط على الشعب الفلسطيني في غزة بكافة الطرق والوسائل الممكنة من قتل وتدمير مستشفيات وقصف مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة وتهجير الفلسطينيين من شمال القطاع وقطع الكهرباء ومنع دخول الماء والمساعدات الطبية والغذائية من أجل دفع أهالي القطاع لمغادرة الوطن"، مشيدا بالمواقف المصرية القوية إزاء القضية الفلسطينية والرافضة لتنفيذ مؤامرة تهجير المواطنين من قطاع غزة.

وشدد على أن الوعي العربي أفسد كافة المخططات الإسرائيلية وكشف النوايا الخبيثة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، قائلا:" إننا نقدر المواقف العربية التي تسعى بكل السبل الممكنة لاحتواء الوضع في غزة".

